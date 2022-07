Dàil air dùnadh a' Bhugha Mhòir

Bha a' bhuidheann charthannais CrossReach a tha ga ruith do dh'Eaglais na h-Alba an dùil gun dùineadh i Dihaoine, ach chaidh cùisean den Choròna-bhìoras a dhearbhadh ann an dachaigh-cùraim Home Farm, a' ciallachadh nach gabh luchd-còmhnaidh a' Bhugha Mhòir gluasad an sin.