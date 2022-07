Euro 2022 gus tòiseachadh

Thèid dà sgioba a bhios an dòchas an cupa a thogail aig deireadh an Iuchair an aghaidh a chèile oidhche Shathairne. Bidh an Òlaind ag amas air an fharpais a bhuannachadh dà thuras ann an sreath - rud nach do rinn sgioba eile ach a' Ghearmailt nuair a thog iad an duais sia tursan eadar 1995 agus 2013. Nan aghaidh bidh na Suainich, sgioba a tha aig mullach nan ranganan. Thairis air 30 geama, le geamaichean dearbhaidh Chupa na Cruinne agus Euro 2022 nam measg, tha iad air call dìreach aon turas. A bharrachd air a in, bhuannaich iad 25 de na geamaichean sin. Làn tàlant agus misneachd ma-thà.