Ùisdean Robasdan cathraiche ùr HITRANS

Cuide riutha air bòrd HITRANS tha Cathraiche Comataidh Eaconamaidh agus Bun-structar Comhairle na Gàidhealtachd, an comhairliche Ken Gowans; Cathraiche Comataidh Leasachadh agus Bun-structar Comhairle Arcaibh, an comhairliche Daibhidh Dawson agus Ceannard Poileasaidh Rathaidean Comhairle Earra Ghaidheal is Bhòid, an comhairliche Anndra Kain.