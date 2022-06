Fianais aiseagan ga toirt seachad aig Holyrood

Chan eil e dearbhte gu deireannach dè bhios an rannsachadh a' faighneachd fhathast, ach tha dreach dheth an-dràsta ag ràdh gum bi e a' faighneachd dè tha a dhìth air luchd-cleachdaidh, ciamar a bu chòir do sheirbheisean a bhith air an ruith is cò leis, is dè seòrsa soithichean a bhiodh freagarrach.