Iomagain mhòr an Tiriodh mu thaighean falamh

Thog Isle Develop air buaidh staing an taigheadais le gainnead luchd-obrach airson dachaigh-cùraim an eilein is ann an gnìomhachas na h-aoigheachd, is iad ag ràdh cuideachd gu bheil feadhainn air dreuchdan teagaisg a dhiùltadh leis nach fhaigheadh iad taigh