Dàil ga iarraidh air obair chidhe Ùige

Thuirt e gun robh e air leth iomagaineach gun robh an uimhir de mì-chinnt ann mu sheirbheisean 's gun ach beagan mhìosan air fhàgail mus tòisich ath-leasachadh chidhe Ùige, agus le sin gun robh e air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba coimhead an gabh dàil a chur air an obair chun an aon àm an ath-bhliadhna, no gus an tèid soithichean a bharrachd fhaighinn airson na h-eileanan a fhrithealadh.