Measadh air buaidh dùnadh cidhe Ùige

Dùinidh an cidhe san Damhair. Tha aithrisean ann gu bheil gnothachasan ann an Uibhist is na Hearadh am beachd dùnadh fad a' gheamhraidh nuair a bhios iad as aonais aiseig eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.