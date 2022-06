Leasanan ri ionnsachadh a thaobh Gàidhlig san dachaigh

"Gu math math tric tha pàrantan is teaghlaichean a' faireachdainn gu bheil iad ag obair nan aonar agus aig amannan ag obair an aghaidh a h-uile rud a tha mun cuairt orra: an dìmeas air a' chànan, daoine gun a bhith a' faicinn luach sa chànan is mar sin adhart", thuirt an t-Oll. MacLeòid.