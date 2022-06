Taic Holyrood do mhuinntir Bheàrnaraigh

A' bruidhinn anns an deasbad, thuirt am BPA Làbarach 'son na Gàidhealtachd is nan Eilean, Rhoda Ghrannd, gur e an Riaghaltas fhèin as coireach airson suidheachadh Bheàrnaraigh leis nach tug iad air adhart bile ùr ath-leasachaidh fhearainn a leigeadh leis a' choimhearsnachd am fearann a cheannach an aghaidh toil an uachdarain.