Call £750,000 aig Dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir

Bha CrossReach air a ràdh bho thùs gun dùnadh an dachaigh aig deireadh an Ògmhios. Ged a dh'iarr NHS na Gàidhealtachd roimhe seo a ghluasad gu deireadh na Sultaine, thuirt CrossReach gun do cho-dhùin am bòrd aca nach robh seo comasach, is mar sin chaidh aonta a ruighinn gum biodh an dachaigh fosgailte gu deireadh an Iuchair.