Dragh mu "chothromachd" ann an sgoiltean nan Eilean Siar

Dh'innis an EIS gu bheil ceistean orra cuideachd mu atharrachaidhean ann an dòighean-obrach ma tha sgoilearan air an teagasg air-loidhne le luchd-obrach ann an sgoiltean eile anns na h-Eileanan no air tìr-mòr, is gu bheil dragh orra gur dòcha gun tèid dreuchdan thidsearan a ghearradh air a' cheann thall. Tha an t-aonadh cuideachd air a ràdh nach deach conaltradh ceart a chumail mu na planaichean.