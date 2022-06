Rabhadh mu thogsain ann am maorach

Thug Sgioba Slàinte na h-Àrainneachd aig Comhairle na Gàidhealtachd rabhadh seachad mu ìre àrd de thogsain nàdarra ann am maorach ann an Loch Eiseort an iar-dheas an Eilein Sgitheanaich agus an Loch Beag agus Loch Ailleart air taobh siar Loch Abair.