Soirbheachas aig toiseach iomairt ùr do dh’Alba

'S ann aig Iain MacFhinn a bha an dà chothrom a b' fheàrr den trì chairteal na h-uarach mu dheireadh. Cha mhòr nach do bhris e am maide-tarsainn le oidhirp is e a' feuchainn ri tadhal dha fhèin a chosnadh às dèidh dha an dàrna fear aig Alba a chruthachadh. Bha cothrom eile aige bho astar far an deach am ball dìreach thairis air tadhal Armenia.