Ionad cùram èiginneach Phort Rìgh a' dùnadh rè-ùine

Gheall an NHS gu bheil iad airson seirbheisean èiginneach a stèidheachadh fhathast ann an ceann a tuath an Eilein, ach gum feumadh fuasgladh maireannach a lorg seach an siostam a th' ann an-dràsta; leis an ionad - a bu chòir a bhith fosgailte là is oidhche seachd là san t-seachdain - dùinte grunn làithean a-rithist an t-seachdain seo chaidh.