Cion àitichean-fuirich a' toirt droch bhuaidh air eaconomaidh Mhuile

Tha an aithisg cuideachd a' moladh gum bu chòir do dh'Urras Coimhearsnachd Mhuile is Eilein Ì taic iarraidh bho Aonta Leasachaidh nan Sgìrean Dùthchail, an t-aonta a rinn Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid le Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte is Riaghaltas na h-Alba.