Iarrtas 'son seirbheis aiseig eadar Colla, Tiriodh agus Tobar Mhoire

"Chan ann a-mhàin gu bheil sinn ag iarraidh seirbheis eile a bhios againn, can, là sam bith nach nochd am bàt-aiseig mòr againn. Chan ann a-mhàin gu bheil sinn ag iarraidh gum bi taghadh eile ann dhuinn no gum bi dòigh eile ann an t-eilean fhàgail. Thàinig am beachd am bàrr - agus beachd gu math làidir - gun robh sinn airson ceangalaichean nas fheàrr a stèidheachadh a-rithist le na h-eileanan agus na h-àitean, na coimhearsnachdan a tha mu thimcheall oirnn mar a bha againn sna làithean a dh'fhalbh.