Cothrom do Rangers eachdraidh a dhèanamh

Bidh luchd-taic Rangers toilichte cluinntinn gu bheil cluicheadair an loidhne-aghaidh, Kemar Roofe air ais agus fut às dèidh dha a ghlùn a ghoirteachadh sa ghèama an aghaidh Celtic air 17mh An Giblean. Dhearbh am manaidsear, Giovanni Van Bronckhorst, gun do ghabh e pàirt san seisean-trèinidh a bha aca Diluain agus gum bi cothrom aige cluich ann an Seville.