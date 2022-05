CnES gus ceannardan ùra a thaghadh

A' farpais airson obair a' cheannaird tha an Comh. Pòl Steel (Neo-eisimeileach) à Uibhist a Deas, an Comh. Gòrdan Moireach (ceannard an SNP air a' Chomhairle) à Steòrnabhagh a Tuath, agus an Comh. Norrie 'Tomsh' Dòmhnallach (Neo-eisimeileach) à Sgìre an Rubha.