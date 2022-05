Dodds: "Feumaidh sinn a bhith foighidneach"

Tha cuideachd muinntir na sgìre air tighinn a-steach air an cùlaibh gu mòr le barrachd dhaoine aig Gayfield na bha ann an ginealaichean is sgeulachdan mu òigridh a' bhaile air an sgeadachadh às ùr ann am marùn seach gorm no uaine is geal, mar a tha sinn a' faicinn cho tric ann am bailtean beaga na h-Alba.