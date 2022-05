Rangers air tiotal SWPL1 a thogail

Às dèidh dhaibh crìochnachadh ochd puingean air dheireadh air Glasgow City air an t-seusan a dh'fhalbh, bha fios aig Sgioba Malky Thomson gun robh aca ri adhartas a dhèanamh air an t-seusan seo gus stad a chur air an 15 tiotal ann an sreath do Glasgow City.