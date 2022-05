Cunntadh nam bhòtaichean a' tòiseachadh

Ann an sgìre Comhairle na Gàidhealtachd, chaidh Anndra Baldrey (Pàrtaidh Uaine na h-Alba), Iain Cailean Grafton (Lib-Deamaich na h-Alba), is Liz Saggers (Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba) a thaghadh gun bhòt ann an Caol is Malaig leis nach robh an còrr thagraichean ann.