Taghadh Ionadail: Bhòtadh air tòiseachadh

Gheibhear am fiosrachadh às ùr mu na taghaidhean gu h-ionadail is gu nàiseanta - agus beachd air na taghaidhean ionadail ann an Sasainn is a' Chuimrigh agus taghadh Stormont an Èirinn a Tuath - air BBC Naidheachdan tron là Dihaoine.