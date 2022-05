Tuathanaich uisge a' tighinn còmhla

"Thachair an t-uabhas de dh'atharrachadh nach fhacas a leithid riamh, agus ris nach robh an dùil, ri linn Bhrexit agus a' phandemic," thuirt Elaine Jamieson, a tha na ceannard air biadh is deoch aig Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, 's a bhios an làthair aig a' cho-labhairt.