Càineadh às ùr air CMAL à Muile

Thuirt iad gun tàinig e am bàrr air a' cheann thall gun deach an cataraman a chleachd CMAL san rannsachadh a dhealbh ann an cabhag leis a' chompanaidh a bhios a' togail aiseagan ùra Ìle, is a' chomataidh ag ràdh nach eil fianais ann ann gun do dhealbh iad cataraman a-riamh.