Ceist mu Mhòd Ionadail Ghlaschu

Dh'innis Aileen Monaghan-Fletcher, am ball mu dheireadh a tha air fhàgail, gu bheil i den bheachd gur e am pandemic as coireach, is i ag ràdh gun robh sin air bacadh a chur air na cothroman a bhiodh aca mar as àbhaist ceanglaichean a dhèanamh le pàrantan chloinne nas òige.