Taisbeanadh ùr Bhlàr Sliabh a' Chlamhain

Rinn arm a' Phrionnsa Teàrlach Eideard Stiùbhart an gnothach air feachdan an Riaghaltas fo stiùir Sir John Cope aig Blàr Sliabh a' Chlamhain - no Prestonpans - ann an Lodainn an Ear air an 21mh den t-Sultain 1745.