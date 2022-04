Dìth àitichean-fuirich na dùbhlan do NHS na Gàidhealtachd

A thuilleadh air seo, thuirt Pam Dudek gum feumadh NHS na Gàidhealtachd taic fhaighinn airson leasachadh a thoirt air seirbheisean màthaireil aig Ospadal an Rathaig Mhòir ma se 's gum bi iad a' dol an sàs ann an co-bhanntachd le Ospadal an Dotair Gray ann an Eilginn.