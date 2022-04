Prìomhachasan ro thaghadh Bhaile Ghlaschu

'S e 'Baile mòr nan Gaidheil' a chanas cuid mu bhaile Ghlaschu. Le còrr agus còig mìle dhiubh anns a' bhaile as motha ann an Alba, tha Gàidheil nan coimhearsnachd le guth anns a' bhaile, le iomadh beachd ri chluinntinn am measg an fheadhainn a tha co-cheangailte ris a' Ghàidhlig ann an Glaschu.