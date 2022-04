Teine mòintich faisg air a' Chaol

Tha teintean air a bhith ann air monaidhean air feadh na h-Alba anns na seachdainnean mu dheireadh is rabhaidhean bho Sheirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba gu bheil an aimsir a th' air a bhith ann is talamh tioram a' ciallachadh gu bheil cunnart a bharrachd ann.