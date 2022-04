Crìochan ùra airson linne ùir

Am measg nan cuspairean air an do thog e, bha mar a chomharraich Sìona 100 bliadhna bhon a bha Pàrtaidh Comannach na dùthcha air a stèidheachadh, mar a gheall mòran de dh'òigridh a bhith dìleas dhan phàrtaidh airson Sìona a neartachadh, agus mar a sheall luchd-spòrs na dùthcha neartan corporra air àrd-ùrlair eadar-nàiseanta. Iomadh clach-mhìle do Shìona anns an àm a chaidh seachad.