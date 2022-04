Dol a-mach mì-shòisealta ann an Steòrnabhagh

Thuirt comanndair phoileas na sgìre, an t-Àrd-Inspeactair Alasdair MacLeòid, nach tèid achdan eucoir no dol a-mach mì-shòisealta fhulang sna h-eileanan, agus gun tèid dèiligeadh ri feadhainn a tha a' dol an-sàs annta ann an dòigh iomchaidh.