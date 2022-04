Dh'èirich prìsean fearainn an Alba is fèill mhòr air talamh

Tha prìs àrd an fhiodha a' fàgail gu bheil talamh far am faodar craobhan a chur nas tarraingaiche do luchd-tasgaidh, agus tha ceannaichean beartach a' faighinn seilbh air tuathanasan beaga agus iad ag iarraidh dòigh-beatha ùr no dachaigh air an tuath airson a bhith ag obair bhon taigh.