Àrdachadh pàigheadh do luchd-obrach cabain Loganair

Tha an t-aonadh aca, Unite, a' cur fàilte air an naidheachd gum faigh mu 120 luchd-obrach suim airgid luach £700 sa Ghiblean, le àrdachadh pàighidh £1,000 bhon t-Sultain am bliadhna agus £1,000 a bharrachd san t-Sultain 2023.