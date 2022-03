Leasachadh aig Ionad Seallam

"Tha seo airson a h-uile duine. An rud a tha cudromach dhuinne gum bi smachd againn air na h-earrannan agus càite bheil iad a' dol. Leis an sin, tha an sgeama air a dhealbhachadh ann an dòigh far am bi sinn a' dèanamh cinnteach aig gach ìre gu bheil co-dhìu 50% dhe na h-earrannan a' fuireach fo smachd muinntir na Hearadh fhèin.