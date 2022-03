Pròiseact rannsachaidh Oilthigh Harvard

"'S e tomhas a rinn an t-Ollamh Kenneth Nielsen nach maireann anns na 1980an gun robh fhathast 300 ann am Boston no mu chuairt air a' bhaile aig an robh a' Ghàidhlig. Agus a' mhòr-chuid acasan, Gàidheil a thog a' Ghàidhlig sa chiad àite ann an Alba Nuadh no ma dh'fhaoidte a thog Gàidhlig bho na pàrantan aca an seo ann an Sasainn Nuadh.