Seachdain na Gàidhlig air tòiseachadh

Ged a 's e seo a' chiad turas a bha Seachdain na Gàidhlig ann, tha an fheadhainn a tha air a cùlaibh ag ràdh gu bheil iad airson togail air soirbheachas Seachdain na Gaeilge ann an Èirinn agus Mìos nan Gàidheal ann an Alba Nuadh.