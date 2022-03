Bidh cidhe Ùige dùinte do bhàtaichean-aiseig fad 6 mìosan

Bha dùil gun tòisicheadh an obair anns an t-Sultain ach as dèidh co-chomhairleachadh eadar Comhairle na Gàidhealtachd agus RJ MacLeòid, a chompanaidh a fhuair an cùmhnant, thèid an obair a-nis a dhèanamh eadar an 10mh den Dàmhair agus an 27mh den Mhàrt.