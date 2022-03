Inbhe reachdail airson BBC Alba?

"Cha deach mìneachadh ann an lagh riamh dè am prìomh bhuidseat a bhiodh ann an craoladh Gàidhlig. Cuideachd ruideigin a nì soilleir dè a' phàirt a bhitheas aig a' BhBC. Chan eil sin anns an lagh mar a th' againne agus mu dheireadh inbhe 'Public Service Broadcaster' sin inbhe a th' aig a' BhBC anns an fharsaingeachd agus seanailean eile leithid ITV, Ch4, Ch5, agus an t-seirbheis Chuimreach S4C.