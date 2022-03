Rabhadh do luchd-coiseachd nam beann

Dh'iarr Poileas Alba air luchd-coiseachd is luchd-sreap a bhith mothachail gu bheil tòrr sneachda is deigh anns na beanntan fhathast is iad ag ràdh gum bu chòir do dhaoine a bhith anabarrach faiceallach anns na seachdainnean ri tighinn.