Buidseat "adhartach" air a stèidheachadh

Dh'innis a' Chomhairle gun tèid £5.5m a chosg air na rathaidean, £2m air poileasaidhean co-cheangailte ri atharrachadh na gnàth-shìde, cumhachd uaine is obraichean, £1m air foghlam, £1m air seirbheisean chloinne, is £500,000 air iomairtean 'son còmhdhail a leasachadh ann an sgìrean dùthchail.