Cunntas-sluaigh Alba a'dol beò

Chaidh an cunntas-sluaigh fhoillseachadh ann an Glaschu Diluain le seo air a chomharrachadh le pìos ealain mòr a chruthaich Pilar Garcia de Leaniz, tè-ealain Spàinnteach a tha a' fuireach ann an Dùn Èideann, air a shealltain airson a chiad uair.