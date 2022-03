'Laoich chalma' Shrath Chura gus tilleadh dhan phàirce

"Can we see before our very eyes here at Claggan Park shinty history in the making", dh'innis Francey, is Srath Chura air a dhol 2-1 air thoiseach an aghaidh nan nàbaidhean cliùteach aca Caol Bhòid sa chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd ann an 1983.