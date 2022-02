Caoidh nan craobh

Bidh dàimh sònraichte a' fàs thairis air bliadhnaichean mòra eadar daoine agus craobhan fa leth, agus ged a thig crìoch air a h-uile rud, tha na stoiream mòra o chionn ghoirid air mòran den leithid sin de chraobhan a sguabadh far chruth na tìre, 's an cumaidhean 's an coltas beò a-niste ann an cuimhne dhaoine a-mhàin.