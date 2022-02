"An t-àm ann CalMac a bhriseadh"

Chaidh an seòladh eadar an t-Òban agus Barraigh a chur dheth a-rithist Diluain agus tha Stiùiriche Barratlantic, Dòmhnall Eòsaph Mac'Illeathainn ag ràdh gu bheil iasg agus maorach a bu chòir dhaibh a bhith a' cur gu margaidh a' grotadh agus nach eil earbsa aige tuilleadh ann an CalMac.