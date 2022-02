Cìs Chomhairle sna h-Eileanan gus èirigh?

Bidh Comhairle Mhoireibh agus Comhairle Dhùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh cuideachd a' beachdachadh Dimàirt air àrdachadh de 3% sa chìs chomhairle - ach tha àrdachadh de chòrr air 7% air fàire do chuid ann an Arcaibh.