Leth-cheud bliadhna on stèidhicheadh Comann Each nan Eilean

Chaidh Comann Glèidhteachais agus Leasachaidh Eich Èireisgeigh (Association for the Preservation and Development of the Eriskay Pony) a stèidheachadh air an 22na den Ghearran 1972 aig coinneimh ann an Taigh-òsta Loch Baghasdail an Uibhist a Deas.