Cìsean air drochaidean is rathaidean "mar roghainn"

"As dèidh na thachair le drochaid an Eilein Sgitheanaich agus mar a chaidh fàilte a chur air cuir às do chìsean air drochaidhean air feadh Alba, tha mi smaoineachadh gum biodh e gu math dàna do mhinistear sam bith ann an riaghaltas feuchainn ri cìsean a chur air ais."