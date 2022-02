Hub a t-Òib ga leasachadh

"Agus tha sinn an dòchas gum bi cafaidh againn cuideachd, airson 's e glè bheag de dh'àiteachan a th' ann anns na ceàrnaidhean seo far am faigh thu air suidhe airson grèim bìdhe no fiù 's cofaidh is cèic, agus tha sinne an dòchas pìos den bheàrn a tha sin co-dhiù a lìonadh," thuirt i.