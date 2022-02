Buaireadh a' leantainn mu dhachaigh-cùraim ùr

Thuirt an IJB gun cuireadh iad dàil - aon uair 's gu bheil an togalach deiseil - air luchd-còmhnaidh bho bhith a' gluasad ann gus an tèid a' bheàrn ionmhais a lìonadh agus gus am bi an 31 duine a bhios a dhìth airson an goireas a ruith air am fastadh.