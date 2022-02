Deireadh linne am Port Rìgh is banca a' dùnadh

"Tha daoine san sgìre a tha seo gu math feumail air banca", thuirt Hamish Friseal, a bha mòran bhliadhnaichean a' ruith meur de dh'Oifis a' Phuist ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich is a tha an sàs ann an Caidreachas nan Gnothachasan Beaga.